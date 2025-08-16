Кнопка "Пожаловаться" позволит пользователям моментально сообщить о противоправном или деструктивном контенте

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. В национальном мессенджере Max появилась круглосуточная моментальная связь с Центром безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"В мессенджере Max заработала круглосуточная моментальная связь с Центром безопасности. Кнопка "Пожаловаться" позволяет моментально сообщить о противоправном или деструктивном контенте", - говорится в сообщении.

Как пояснили в киберполиции, чтобы передать жалобу, необходимо зайти в чат с пользователем, нажать и удерживать сообщение, содержащее вредоносную информацию, выбрать "пожаловаться", указать причину жалобы и нажать кнопку "отправить".

Теперь обеспечено круглосуточное реагирование, добавили в киберполиции. Так, в июле 2025 года Центр безопасности предотвратил потенциальный ущерб от более чем 32 тыс. опасных файлов и пресек использование свыше 10 тыс. телефонных номеров в мошеннических целях.

"А чтобы полностью оградить себя от общения с незнакомыми, можно воспользоваться функцией "Безопасный режим", о которой мы рассказывали ранее", - добавили в киберполиции.

Max - это национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. Он позволяет совершать аудио- и видеозвонки, общаться в чатах, отправлять голосовые сообщения и большие файлы. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений и веб-версии.