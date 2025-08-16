Свыше 100 экспертов и студентов из разных регионов России объединил форум "Кавказ: от всесоюзной здравницы до современной индустрии гостеприимства"

НАЛЬЧИК, 16 августа. /ТАСС/. Свыше 100 экспертов и студентов из разных регионов России объединил форум "Кавказ: от всесоюзной здравницы до современной индустрии гостеприимства", открывшийся в Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ассоциации студенческих патриотических клубов "Я горжусь".

Мероприятие проходит на площадке Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) им. Х. М. Бербекова при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и направлено также на патриотическое воспитание молодежи. "Форум в Нальчике имеет огромное значение для формирования патриотической и гражданской ответственности среди молодежи. Мы всегда стремимся поддерживать инициативы, направленные на развитие регионов, и, уверен, что такие проекты дают молодежи новые перспективы для профессионального роста и самореализации", - приводит пресс-служба слова руководителя дирекции форума Никиты Зинкова.

С 15 по 18 августа запланированы лекции, стратегические сессии и мастер-классы, посвященные изучению историко-культурного наследия Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и инновационному развитию его курортно-туристического потенциала, духовно-нравственному воспитанию, гражданскому просвещению и роли молодежи в развитии региона. Участники форума также обсудят важнейшие аспекты гостеприимства как бренда Северного Кавказа и его дальнейшего продвижения. Состоятся проектные сессии по инновационному и социальному развитию.

"Благодарю ребят за то, что вы, как я обычно говорю, проводите каникулы с пользой. И даже в каникулы учитесь и наполняете себя такими знаниями, опытом, которые делают вас еще более сильными, еще более осмысленными и понимающими, насколько важно иметь активную гражданскую позицию. Мы, когда в университетах создаем для вас возможности развития и самореализации, то все они, безусловно, связаны с осмыслением нашей большой страны", - сказала на церемонии открытия замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Вице-премьер Кабардино-Балкарии Залим Кашироков особо отметил важность патриотической направленности форума. "Без чувства гордости невозможно двигаться вперед. Сегодня мы вновь обретаем корни и заставляем мир считаться с Россией. Счастье не где-то за горами, оно здесь, в нашей стране", - подчеркнул он.

Организатор мероприятия - Ассоциация студенческих патриотических клубов "Я горжусь" - масштабный проект Минобрнауки России в области патриотического воспитания молодежи, который реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети". Ассоциация включает более 450 студенческих патриотических клубов в 85 регионах РФ.