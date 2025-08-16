В Ленобласти открылся проектный офис Президентского фонда культурных инициатив

Он будет помогать развиваться креативным командам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Президентский фонд культурных инициатив открыл в Ленинградской области региональный проектный офис, который будет помогать развиваться креативным командам. Старт работе офиса дали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор фонда Роман Карманов после официального подписания соглашения.

"Мы открываем проектный офис Президентского фонда культурных инициатив, и это очень хороший шанс, чтобы через сотрудничество поддержать талантливых, энергичных, неравнодушных жителей Ленинградской области, которые хотят творить, созидать и продвигать наш регион и страну. Ленинградская область всегда была регионом талантов - здесь жили и творили поэты, писатели, художники, музыканты, и они прославляли Россию, российскую культуру на весь мир. Уверен, что с запуском проектного офиса качество и объем проектов будут и лучше, и больше - и поддержка будет более эффективной. И мы сможем Ленинградскую область продвигать по различным культурным инициативам гораздо активнее", - сказал на церемонии запуска работы проектного офиса Дрозденко.

Он отметил, что в Ленинградской области уже реализовано почти 90 креативных проектов на сумму 217 млн рублей, это в том числе концерты, фестивали, выставки и фильмы, которые завоевали популярность у зрителей. В 2025 году жители Ленинградской области получили почти 73 млн рублей на воплощение своих инициатив: школьники в малых городах посмотрели новые театральные постановки, в районах прошли этнокультурные праздники и фестивали, открылись выставки о промыслах и истории края, вышли документальные фильмы.

Проектный офис в Ленинградской области стал 26-м по счету в стране и третьим в СЗФО. "Проектные офисы - это такая форма, которая подчеркивает уровень внимания власти к творческим людям. Открываются они только там, где есть запрос региона. У нас нет какого-то плана открыться во всех регионах: мы открывается только там, где власть услышала запрос творческих людей, ответила на их просьбы. Самый главный смысл проектного офиса в общении с людьми, во взаимодействии, потому что вся работа ведется дистанционно", - сказал на мероприятии Карманов.

Он отметил, что сотрудники нового проектного офиса прошли обучение и теперь они будут на постоянной связи с фондом, смогут доводить все изменения и нововведения по конкурсам до заявителей. По его словам, подобные офисы в других регионах доказали свою эффективность. Карманов уверен, что деятельность проектного офиса в Ленинградской области позволит со временем привлечь больше людей к работе с грантовой поддержкой для развития культуры региона.