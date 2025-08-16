Надежды жителей правобережья Днепра связаны не с западными обещаниями, а с Россией, заявил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 16 августа. /ТАСС/. Жители оккупированной ВСУ правобережной части Херсонской области ждут мира и надеются, что Россия выполнит цели и задачи специальной военной операции. Об этом заявил ТАСС губернатор региона Владимир Сальдо.

"Жители правобережья Днепра сегодня ждут самого простого - тишины и безопасности. Люди откровенно устали. И их надежда связана не с западными обещаниями, а с Россией - с нашей силой, с нашим терпением и с нашей готовностью довести дело до конца", - подчеркнул глава Херсонской области.

Ранее Сальдо в беседе с ТАСС отметил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске "показала реальную расстановку сил в мире". По его мнению, у Трампа может получиться принудить Владимира Зеленского к урегулированию конфликта на Украине.