НАЛЬЧИК, 16 августа. /ТАСС/. Первый чемпионат по приготовлению балкарских хычынов собрал в Нальчике больше 10 тыс. человек. Победителей выбрали в двух категориях: "профессионал" и "мастер", передает корреспондент ТАСС.

В качестве дегустаторов и зрителей выступили гости республики и ее жители.

"По самым скромным подсчетам, сегодня здесь более 10 тыс. человек. Как организаторы, мы и не ожидали такой активности. Планируем проводить такой чемпионат ежегодно. Наш чемпионат родом из Хасаньи и он останется здесь", - пояснил ТАСС глава администрации с. Хасанья (пригород Нальчика) и организатор чемпионата Кайсын Азаматов.

Соревнования прошли в двух категориях: "мастер" - это непрофессиональные повара - и "профессионал", где поучаствовали шеф-повара и персонал ресторанов и кафе. "Хычыны в нашем кафе - главное блюдо. Самое востребованное у туристов, да и у местных жителей. Мы хотим, чтобы хычыны, которые у нас готовят, действительно были такими, чтобы наши гости запомнили не только само блюдо, но и наш народ", - отметил в интервью ТАСС представитель кафе "Балкария" из высокогорного села Верхняя Балкария Али Жабелов.

В категории "мастер" хычыны готовили представители разных городов и сел республики. "Всю жизнь люблю готовить. Практически с четырех лет готовлю. И поэтому это хобби превратилось в профессиональную деятельность. Я сама кабардинка, но хычыны очень люблю, потому решила принять участие в чемпионате. Очень понравилось все, хочется побольше таких праздников, которые объединяют все народы", - рассказала ТАСС жительница г. п. Залукокоаже Марем Кушхова.

Помимо кулинарных баталий, гости могли посетить ярмарку мастеров и народных ремесленников. Также состоялся праздничный концерт.

"Отрадно, что этот чемпионат собрал не только жителей Кабардино-Балкарии, но и многочисленных отдыхающих со всей страны. Хычыны по праву считаются одним из самых любимых национальных блюд нашего региона. Но, скажу честно, не ожидал такого количества столь подкованных в приготовлении хычынов конкурсантов. Конкуренция была высокой и выбор победителей стал для жюри непростой задачей", - поделился с ТАСС член жюри, директор санатория "Долина нарзанов" Ибрагим Чапаев.

Победителем чемпионата в категории "профессионал" стало кафе "Балкария", гран-при получил "Гостевой дом Жангуразовых". В категории "мастер" первое место досталось Юлии Кучмезовой из селения Герпегеж.блюде

Хычыны - традиционное национальное блюдо балкарцев и карачаевцев. Готовится из пшеничного теста и различных начинок - в том числе картошки с сыром (самые популярные хычыны), мяса, зелени, капусты. Хычыны отличаются толщиной и способом приготовления: балкарские - тонкие, готовятся на сухой сковороде и смазываются сливочным маслом, карачаевские - потолще, жарятся в растительном масле.