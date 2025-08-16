В экспозицию вошли почти 150 произведений, включая более 130 картин, 6 арт-объектов, 5 скульптурных композиций, 3 фотографии и 3 цифровых работы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия выставки работ победителей международного конкурса "Искусство и мир: Великая Победа Жизни" состоялась в Музее Победы на Поклонной горе в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Экспозиция "Искусство и мир: Великая Победа Жизни" - это не только дань памяти героическому прошлому, но и эмоциональный призыв беречь мир. В каждом экспонате отражаются темы трагедии войны, великого подвига народа и надежды на будущее без конфликтов", - отметили в музее.

Конкурс был инициирован АНО "Евразия", международным патриотическим движением "Победа 9/45", медиапроектом ARTПатруль и галереей Omelchenko. Проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В конкурсе приняли участие представители из 15 стран, среди которых Россия, Белоруссия, Узбекистан, Молдавия, Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Армения, Сербия, Австрия, США, Таиланд и Китай. Художники прислали свыше 900 работ различных жанров среди которых живопись, графика, скульптура, фотографии и цифровое искусство. В выставку вошло порядка 150 произведений, включая более 130 картин, 6 арт-объектов, 5 скульптурных композиций, 3 фотографии и 3 цифровых работы.

Концепция выставки основывается на трех основных темах. Первая - "Хроники Великой Победы". Она рассказывает о подвигах народа и воспоминаниях о героических событиях и личных историях. Вторая - "Мир без войны" - отражает стремление к светлому будущему. Третья - "Народный шедевр" - включает работы, отобранные через открытое голосование зрителей.

