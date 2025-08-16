Глава республики Юрий Зайцев отметил, что на фестиваль впервые приехали гости из Мурманска, Камчатки, Карелии, Якутии, Дагестана и Хакасии

ЙОШКАР-ОЛА, 16 августа. /ТАСС/. Свыше 50 поваров из 12 регионов страны представили свои авторские и национальные блюда на гастрономическом фестивале "Йошка еш", открывшемся на ипподроме в пригороде Йошкар-Олы.

"Наша республика стала кулинарным центром России, объединив не только национальные кухни, но и культуры разных народов: около 50 поваров из 12 регионов представили свои авторские блюда",- рассказал на торжественном открытии мероприятия глава Марий Эл Юрий Зайцев. Он назвал фестиваль праздником вкуса, дружбы и щедрости. "Благодаря поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство" мы собрали на одной площадке лучшие кулинарные традиции России, к нам впервые приехали гости из Мурманска, Камчатки, Карелии, Якутии, Дагестана и Хакасии", - пояснил Зайцев.

Тему мероприятия организаторы сформулировали как "Корни и котел", подчеркивая связь вековых традиций с современными трендами и объединение вкусов через уважение к родной земле.

Как ожидается, фестиваль, название которого является игрой слов русского и марийского языков (по-марийски слово "еш" означает "семья" - прим. ТАСС), продлится в течение двух дней и станет одной из составляющих программы событийного туризма, развивающегося в республике. "Желаю нашим жителям и гостям отлично провести время, а рестораторам - дальнейшего развития и новых кулинарных шедевров", - заключил Зайцев.

Ранее в беседе с ТАСС глава региона отмечал, что развитие туризма, в том числе событийного, является одной из основных задач для властей Марий Эл. В частности, в рамках нацпроекта республика получила свыше 20 млн на развитие туристической инфраструктуры Йошкар-Олы как основного центра притяжения гостей региона. Средства, как подчеркивал Зайцев, пойдут на реализацию проектов развития общественных территорий, в том числе обустройство центра города "с учетом его туристического кода".