На территории музея "Семенково" звучали русские народные песни, работала ярмарка ремесленных изделий и домашних продуктов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Архитектурно-этнографический музей "Семенково" в Вологодской области стал центром притяжения ценителей гастрономических экспериментов и поклонников фольклора, 16 августа там прошли сразу два фестиваля - "Вологда.Фолк" и "Как по маслу", сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Оба фестиваля - "Вологда.Фолк" и "Как по маслу" - ярко дополнили друг друга и были организованы в рамках проекта губернатора Вологодской области "Лето Русского Севера", - отметили в правительстве.

Программа гастрофестиваля "Как по маслу" была акцентирована на известное во всем мире вологодское масло. Гости могли посетить трапезную "Как сыр в масле" с более 20 гастрономических концепций, блюдами из местных продуктов, бутербродную "Масло масляное" с дегустациями и мастер-классами по взбиванию вологодского масла, а также народные забавы, ярмарку и площадки для детей. Специальным гостем стал известный шеф-повар Константин Ивлев, который угостил гостей фестиваля "Ложным мороженым".

Также в "Семенково" открылся фестиваль "Вологда.Фолк". Это событие стало кульминацией одноименного Всероссийского молодежного фольклорного форума, впервые объединившего на Вологодчине более 350 молодых творцов из 48 регионов России. "Этот праздник посвящен уважению, почитанию культуры нашей родной необъятной России. Я искренне рад, что у нас появляются новые коллективы, новые формы презентации русской традиции во всех ее разнообразных, необычайно интересных преломлениях. Это и устное народное творчество, и песенный жанр, и хореография, и русские единоборства, которые мы в общем относим к понятию родной традиции и культуры нашего народа", - приводятся высказывания главы региона Георгия Филимонова.

В качестве особых гостей на праздник приехали и представители Китая. Целый день на территории музея "Семенково" проходили народные гуляния, звучали русские народные песни, работала ярмарка ремесленных изделий и домашних продуктов. Свое творчество представили мастера по кружевоплетению, резьбе по дереву и плетению из бересты. Музыкальными гостями фестиваля стали известные российские фольклорные коллективы и исполнители - Ася Зыкова, Елена Межова ("Певчая") и группа "Отава Ё".

Помимо фестиваля, в программу Всероссийского молодежного фольклорного форума вошли лекции, практикумы и мастер-классы. В качестве экспертов в панельных дискуссиях приняли участие ученые и деятели культуры и искусства из Санкт-Петербурга, Москвы, Твери, Великого Новгорода, Вологды и Череповца. Одним из ключевых событий форума стала творческая встреча молодых творцов с кинорежиссером, заслуженным артистом РФ Андреем Мерзликиным. Деловые и образовательные мероприятия проходили с 14 августа и завершатся в воскресенье просмотром и обсуждением фильма, посвященного Победе в Великой Отечественной войне.