Губернатор Самарской области посетил с семьей Чечню

Он познакомился с промышленным, культурным и туристическим потенциалом республики

ГРОЗНЫЙ, 16 августа. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил с семьей Чечню и познакомился с промышленным, культурным и туристическим потенциалом республики. Об этом сообщил глава ЧР Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Вместе с Вячеславом Андреевичем и его семьей мы посетили концерт во Дворце торжеств имени Дагуна Омаева. Наш дорогой гость имел возможность познакомиться с богатой культурой Чеченской Республики: для него выступили ведущие артисты нашей эстрады. Этот пункт программы стал важным примером того, как республика уделяет внимание развитию культурной и туристической сферы", - говорится в сообщении.

Губернатор Самарской области в Грозном также посетил строящийся район имени президента РФ, в Гудермесе побывал в Российском университете спецназа имени В. В. Путина, где осмотрел инфраструктуру учебного комплекса и лично принял участие в тренировочных упражнениях. В Аргуне Федорищев ознакомился с деятельностью предприятия "Чеченавто", где выпускается багги "Чаборз", зарекомендовавший себя как надежная техника в зоне проведения СВО, отметил глава Чечни.

"По итогам визита Вячеслав Андреевич Федорищев отметил, что Чеченская Республика демонстрирует всестороннее развитие - от промышленности и транспортной инфраструктуры до культурных и туристических проектов, которые делают регион все более привлекательным для жизни, инвестиций и отдыха. Я поблагодарил Вячеслава Андреевича за визит, его высокую оценку нашей работы и принял приглашение посетить Самарскую область", - написал Кадыров. Он подчеркнул, что что взаимодействие Чеченской Республики и Самарской области будет способствовать укреплению связей между регионами и реализации совместных инициатив во благо страны.