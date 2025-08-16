Он появится на территории культурно-образовательного центра "Этномир"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Дом достижений Китая, задачей которого будет продемонстрировать богатство китайской культуры и ее вклад в мировую цивилизацию, появится на территории культурно-образовательного центра "Этномир" в Калужской области. Площадка под строительство объекта уже определена, сообщили ТАСС в пресс-службе "Этномира".

"Сегодня на базе "Этномира" состоялся круглый стол, в ходе которого обсуждался потенциал российско-китайского партнерства. Один из вопросов был посвящен реализации нашего нового проекта по строительству Дома достижений Китая на территории "Этномира", - сообщила собеседница агентства.

Концепция проекта предполагает создание музейной экспозиции и образовательного центра, зала с артефактами, ярморочного пространства, ремесленных мастерских, студий, а также экраны для демонстрации боевых искусству, театрализованных представлений и современных достижений Китая. Площадь комплекса составит порядка 700 кв. метров, земельный участок под строительство дома уже определен.

Культурно-образовательный центр "Этномир" в Боровском районе Калужской области - это самый большой этнографический парк-музей России, где на площади 140 га представлены архитектура, национальная кухня, ремесла, традиции и быт многих стран мира. Каждой стране отведен своеобразный "культурный заповедник" - этнодвор.