В Чебоксарах прошла ретроспектива с дефиле и танцами в стиле 50-60-х годов

Она была посвящена 556-летию города, которое отмечается под девизом "Счастье на Волге"

ЧЕБОКСАРЫ, 16 августа. /ТАСС/. Масштабная ретроспектива, погружающая в историю и атмосферу Чебоксар 1950-1960-х годов, прошла на городской набережной. Для этого воссоздали арт-объекты, в том числе настоящий фонтан, а одним из ярких событий стало ретродефиле с участием более 200 человек, сообщила ТАСС начальник управления культуры и развития туризма администрации Чебоксар Людмила Маркова.

Ретроспектива "Счастье на Волге" посвящена 556-летию города, которое отмечается под одноименным девизом 16-17 августа. Многие жители облачились в платья и костюмы в духе стиляг и моды 1950-1960-х годов. Одним из основных событий, которые прошли в исторической части города (в сквере имени Константина Иванова и на Московской набережной), стало массовое дефиле.

"Более 200 чебоксарцев приняли участие в дефиле в стиле 1950-1960-х годов", - отметила Маркова. Многие шили одежду специально для этого показа.

В ходе дефиле было отмечено, что в 1950-х годах в мировой моде был элегантный и изысканный стиль, "прославляющий женскую красоту": в частности, пользовались популярностью пышные юбки с осиной талией. Глубокое декольте подчеркивало красоту женских плеч, общий стиль завершала ярко красная помада. Для начала 1960-х годов характерно сочетание женственности и дерзости: юбки стали короче, цвета насыщеннее, аксессуары более разнообразными и яркими. В 1960-х годах в женских гардеробах появляются мини-юбки и становятся популярными брюки.

Дефиле проходило в рамках концертной программы, в ходе которой звучали известные советские шлягеры и проводились танцевальные мастер-классы. Желающие также могли бесплатно сделать макияж и прическу, сфотографироваться в арт-зонах, поиграть в шашки, шахматы и другие популярные настольные игры.

Исторический фонтан

Для погружения в советскую историю в Чебоксарах воссоздали атмосферу 1950-1960-х годов: на площадках появились плакаты с лозунгами, уличные телефонные будки, автоматы с газировкой, большие фотозоны с реальными предметами той эпохи, буфет в стиле ретро. Центральным арт-объектом стал настоящий фонтан, воссозданный по архивным городским фотографиям. Его установили в том же месте, где он находился в городе в середине прошлого века. "Несколько десятилетий назад [в Чебоксарах] был именно такой фонтан, <…> [возле него] наши родители, бабушки и дедушки собирались <…> на танцы", - отметила депутат Госдумы Алла Салаева.

Маркова уточнила, что в городе впервые воссоздают исторический объект, который при этом максимально приближен к оригиналу. "Мы будем, наверное, регулярно использовать фонтан на мероприятиях в качестве арт-объекта. <…> [Планируется, что в остальное время он будет находиться] в одном из учреждений культуры. <…> Этот вопрос мы еще обсудим более детально", - пояснила собеседница агентства.

Всероссийские события

Ко Дню Чебоксар приурочен всероссийский фестиваль уличных видов спорта "Уличная классика", организованный при поддержке Росмолодежи. В двухдневной программе - шоу с участием скейтеров и самокатчиков, показательные выступления по диджеингу, спортивные танцы с элементами акробатики, создание граффити. "Основная идея фестиваля заключается в том, чтобы преодолеть предубеждения, сложившиеся в отношении уличных спортивных субкультур, привлечь молодых людей к занятиям творчеством, физической культурой и спортом", - сообщили ТАСС в управлении главы Чувашии по молодежной политике.

Еще одним крупным спортивным событием стал всероссийский фестиваль среди семейных команд "Готов к труду и обороне". По данным Минспорта республики, в нем принимают участие 220 человек из 55 регионов. Состязания завершатся 20 августа.

Ко Дню города приурочен двухдневный ягодный фестиваль, который объединил фермеров, садоводов, семейных производителей, профессионалов отрасли и любителей ягод. В первый день прошла ярмарка-продажа ягод, фермерской продукции, техники, удобрений, средств автоматизации. Деловая программа включала сессии по декоративному садоводству и ягодоводству. По данным Минсельхоза Чувашии, в обсуждении актуальных вопросов отрасли приняли участие более 350 человек.