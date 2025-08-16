Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Очередь перед Крымским мостом со стороны Керчи составляет менее 500 автомобилей, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 415 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", - говорится в сообщении на 22:00 мск.

Согласно данным в канале, пробка начала скапливаться к 6:00, тогда на выезде из Крыма ожидали 70 машин. К 9:00 их число превысило 500, к 14:00 - 800, к 17:00 достигло пикового значения, превысив 1 тыс.