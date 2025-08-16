Мероприятие объединило историческую реконструкцию на тему ВОВ, техническую экспозицию и творческую программу

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 августа. /ТАСС/. Исторический фестиваль "Забытый подвиг - Вторая ударная армия" вновь состоялся в поселке Тесово-Нетыльский Новгородской области. Мероприятие в обновленном формате объединило историческую реконструкцию, техническую экспозицию и творческую программу, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Мы очень рады, что спустя три года фестиваль возвращается на новгородскую землю. Это произошло благодаря поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и правительства Новгородской области. За эти годы мы получали массу просьб от зрителей и в первую очередь от подрастающего поколения вновь провести такой интерактивный урок истории", - сообщил председатель оргкомитета фестиваля Павел Желтов.

По его словам, ключевым элементом реконструкции станут события в районе Мясного Бора, где в 1942 году шли трагические бои за выход из окружения. Центром реконструкции с участием около 300 человек и исторической техники станет узкоколейная железная дорога, аналогичная существовавшей на месте событий. В небе над полем боя появился единственный в мире летающий штурмовик Ил-2. Технический кластер представит новинки Музея Тесовской узкоколейной железной дороги.

"Наш фестиваль не просто оживляет историческую память, но и буквально наполняет жизнью весь поселок. Люди приезжают сюда не только ради зрелищ, но и чтобы почувствовать сопричастность к истории страны, к подвигу своих предков. Мы видим, как растет интерес к истории малой родины, к подлинным местам памяти. Гости фестиваля и Музея Тесовской УЖД - прямое подтверждение тому. Они, по сути, голосуют ногами. Это дает силы и укрепляет смыслы, заложенные в проведение фестиваля", - отметил руководитель проекта Алексей Помигуев.

В творческом блоке фестиваля прошла концертная программа, в ходе которой выступили новгородские коллективы, а также музыкальные группы "АПМ" и "Фильм". Фестиваль реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, а также при поддержке правительства Новгородской области, администрации Новгородского муниципального района и Сбербанка.

О событии

В январе - июне 1942 года на территории Новгородской и Ленинградской областей проходила третья попытки прорыва блокады Ленинграда - Любанская наступательная операция. Операцию проводил Волховский фронт силами 2-й ударной (2УА), 52-й и 59-й армий, а также 54-я армия Ленинградского фронта. В результате просчетов командования 2УА оказалась в окружении. Но вместе с тем армия отвлекла на себя большое количество германских войск и не дала возможности противнику усилить давление на блокированный Ленинград. Подвиг бойцов и командиров 2УА, большая часть которых попала в окружение и погибла в районе Мясного Бора, многие годы сознательно замалчивался. Виной тому предательство командарма Андрея Власова, чья тень незримо легла на всех, кто стремился прорваться к осажденному городу.

С 2013 года в СЗФО проходит серия военно-исторических фестивалей "Забытый подвиг", повествующая о малоизвестных эпизодах битвы за Ленинград. Международный фестиваль "Забытый подвиг - Вторая ударная армия" - первый и самый крупный фестиваль серии. Он по праву считается крупнейшим военно-историческим мероприятием на Северо-Западе. За время своего существования проект вырос из небольшой реконструкции на 100 участников в масштабный ожидаемый фестиваль, зрителями которого уже стали более 200 000 человек из России, Европы и даже США. Фестиваль неоднократно был отмечен президентскими грантами, а также стал лауреатом престижной премии "Серебряный лучник" как лучший проект в области развития территорий. Помимо этого, он побеждал в других федеральных и международных конкурсов, связанных с развитием туризма, геобрендингом и сохранением исторической памяти.