В нем примут участие ведущие рестораны города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 августа. /ТАСС/. Четвертый фестиваль "День израильской кухни" пройдет в воскресенье в общественном пространстве "АТС" в Санкт-Петербурге. На площадке будут представлены ведущие рестораны города, частью программы станут ИИ-рэп-баттл, урок иврита и выступление группы Acid Hasid, сообщило генеральное консульство Израиля.

"Израиль - это культурный калейдоскоп, вобравший в себя кулинарные традиции множества народов. Именно это разнообразие стало отправной точкой для шефов, участвующих в фестивале. Специально для мероприятия они создадут уникальные блюда, в которых переосмыслят свои хиты через призму ближневосточных вкусов и тенденций", - рассказали в генконсульстве.

В фестивале участвуют не только заведения израильской кухни, но также греческая таверна, французский и грузинский рестораны, ремесленная пекарня и сыроварня. Среди блюд, которые смогут попробовать гости события, - салат с солеными лимонами, форшмак, медовый пирог леках, лахмаджун по-тель-авивски, миксролл с кактусом сабра и многие другие. К участию в "Дне израильской кухни" присоединятся и резиденты фудкорта АТС, которые на один день запустят фестивальное меню.

Развлекательную программу фестиваля откроет танцевальная игра just dance, задача которой - повторять танец, демонстрируемый на экране. "Шефы же ресторанов примут участие в ИИ-рэп-баттле, который пройдет прямо на сцене. Каждый из них под модный бит зачитает гастрономический рэп, написанный искусственным интеллектом", - отметили организаторы.

Израильский культурный центр "Натив" проведет мастер-класс по ивриту под современную музыку, на котором все желающие смогут выучить несколько фраз на этом языке. Кульминацией программы станет концерт группы Acid Hasid, сочетающей в своем творчестве русский шансон, балканские, цыганские и еврейские мотивы. Вход на фестиваль свободный.