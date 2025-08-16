Такое нарушение правил парковки приведет к штрафу до 3 тыс. рублей или эвакуации автомобиля, отметил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Подпирание других автомобилей на придомовой территории карается штрафом в размере 3 тыс. рублей и эвакуацией. Об этом рассказал в беседе с ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия").

"Подпирание машин во дворе считается нарушением правил парковки. Делая это, будьте готовы к справедливому наказанию: нарушение правил стоянки - штраф до 3 000 рублей; стоянка вторым рядом на проезжей части - штраф также до 3 000 рублей", - предостерег он.

"Никаких исключений здесь нет", - ответил Колунов на вопрос о том, можно ли подпереть другую машину, если нет свободных мест и нужно отойти в магазин.

"Более того, если во время оформления протокола инспектором вас не будет на месте, машину эвакуируют на штрафстоянку, - напомнил зампред думского комитета. - Стоимость услуги - от 3 400 до 7 600 рублей, "удовольствие" недешевое".

При этом, по словам Колунова, если нарушение правил вынужденное, следует оставить записку с номером телефона и оставаться на связи. "Тогда шанс получить штраф минимальный, у нас народ понимающий", - заверил зампред комитета ГД.

"В случае если вашу машину подперли во дворе, поищите за стеклами номер телефона владельца авто, обычно его оставляют", - сказал Колунов и добавил: если номера нет, звоните в полицию". После этого "приедет экипаж, оформит протокол, вызовет эвакуатор".