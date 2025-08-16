Авторы инициативы считают, что это защитит прежде всего права самого ребенка

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Родители должны быть ограничены в выборе неблагозвучных и "неодушевленных" имен для своих детей, это позволит защитить прежде всего права самого ребенка. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко, предложив также разместить на "Госуслугах" список рекомендованных имен.

Ранее сообщалось о разработке в Госдуме законопроекта об ограничении на нестандартные имена для детей. Согласно действующему законодательству в России родители могут назвать ребенка любым именем, если оно не содержит цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы (кроме дефиса), ранги, должности и титулы (например, "королева") и бранные слова.

"Существующие ограничения должны быть дополнены исходя из имеющегося опыта. Например, чтобы нельзя было называть детей неодушевленными предметами, как стол, трактор, айфон и прочее", - считает Рыбальченко. По его словам, это необходимо "с точки зрения защиты прав ребенка, потому что неблагозвучное имя, которое дали родители, может стать поводом для насмешек, нападок и травли сверстников в детстве и подростковом возрасте".

Как напомнил член Общественной палаты, в тексте принятой ООН Декларации прав ребенка говорится, что ребенку с рождения должно принадлежать как право на имя, так и право на благоприятные условия для развития. "Ограничение возможности родителей в выборе, подчеркну, неблагозвучного имени - это будет, прежде всего, защита интересов ребенка", - объяснил глава комиссии ОП.

Разнообразие традиций и имен

Рыбальченко при этом отметил, что в России проживают сотни национальностей, каждая из которых имеет свои традиционные имена, и важно учитывать это разнообразие культурных норм. "С учетом этого, думаю, данный вопрос не может быть решен без участия Общественной палаты и родительских организаций, а также региональных органов власти. Для начала я бы предложил разместить на портале "Госуслуг" рекомендованный перечень имен", - сказал собеседник агентства. Таким образом, продолжил он, у родителей будет возможность познакомиться с широким списком вариантов, прежде чем принимать решение.

"И если ни одно из представленных в списке имен их не удовлетворит, то можно зарегистрировать ребенку в МФЦ свой вариант имени, но тогда нужно будет объяснить выбор и, возможно, потребуется согласие регионального уполномоченного по правам ребенка. Работы для сотрудников, конечно, прибавится, но и у детей будет меньше проблем в будущем", - подчеркнул Рыбальченко.