Речь о песнях "Кто как играет", "Три нити" и "Новости"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Ссылки на страницы сайтов и площадок, где выложены аудиозаписи и тексты трех песен рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, внесены в Единый реестр запрещенной информации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора.

"Роскомнадзор на основании решений МВД внес в Единый реестр запрещенной информации ссылки на страницы сайтов и площадок, содержащие аудиозаписи и тексты песен Гуфа "Кто как играет", "Три нити" (при участии Анта и Бледного) и "Новости" (альбом "Город дорог")", - сказали в пресс-службе.

Как пояснили в ведомстве, причиной внесения в реестр послужило наличие в текстах песен информации, "дающей представление о действиях по использованию наркотических средств".

Ранее Роскомнадзор уведомил интернет-ресурсы о необходимости ограничить доступ к треку "Тем, кто с нами" в исполнении Гуфа, Ноггано и "АК-47" из-за содержания в нем информации о наркотических и психотропных веществах.