Он оплатил штраф за нарушение правил дорожного движения

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Судебные приставы закрыли исполнительное производство в отношении российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгения Малкина о взыскании задолженности за неоплаченный штраф за нарушение правил дорожного движения. Это следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

В документе отмечается, что Малкин оплатил имеющуюся задолженность. В связи с этим исполнительное производство закрыто.

Исполнительное производство в отношении Маклина было открыто в октябре 2024 года. Оно было связано с тем, что хоккеист вовремя не оплатил штраф, выписанный столичной Госавтоинспекцией, а также исполнительный сбор по нему.

Малкину 39 лет. Вместе с "Питтсбургом" он трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Форвард также является двукратным чемпионом мира.