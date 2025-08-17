Ведомство рекомендует удалять СМС с неизвестных номеров, а также не привлекать третьи лица для подачи заявления и записи на прием через личный кабинет на портале

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. МВД России в целях защиты персональных данных на портале "Госуслуг" рекомендует удалять СМС с неизвестных номеров. Это следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

"Для защиты персональных данных на Едином портале при получении государственных услуг рекомендуем не отвечать и удалять СМС с неизвестных номеров телефонов, за исключением короткого номера 0919, который используется для оценки качества предоставленной государственной услуги", - говорится в материалах.

Кроме того, в МВД советуют не обращаться к третьим лицам для подачи заявления и осуществления предварительной записи на прием через личный кабинет на "Госуслугах", а если уже возникла такая необходимость, рекомендуют бережно хранить логин и пароль, не говорить его третьим лицам, в том числе должностным лицам.

"При смене абонентского номера сотовой связи рекомендуется вносить изменения в созданный профиль учетной записи Единого портала", - советуют в МВД. Также там отмечают, что не стоит использовать технологии VPN при входе в личный кабинет, а также сохранять пароль и логин в личный кабинет на портале при использовании "чужих" компьютеров.

Если человек стал жертвой мошенников, то нужно сразу обращаться в полицию по телефонам 02 и 102, подытожили в МВД.