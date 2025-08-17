Певец Shaman и Мизулина находятся в базе "Миротворца"

Владельцы ресурса обвиняют артиста в открытой информационной поддержке спецоперации

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина находятся в базе украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Личная информация о Shaman появилась на сайте "Миротворца" в марте 2023 года, за концерты в Крыму и Донбассе. Владельцы ресурса обвиняют артиста в открытой информационной поддержке специальной военной операции России.

Мизулина оказалась на "Миротворце" также в 2023 году. Главе Лиги безопасного интернета приписывают те же обвинения и якобы "пропаганду войны".

В феврале Служба безопасности Украины заочно предъявила Shaman обвинения в признании правомерными действий России.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.