В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 18 - 23 градусов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Облачность с прояснениями, небольшой дождь и температура до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 20-22 градусов тепла, в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер прогнозируется западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 18 - плюс 23 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.