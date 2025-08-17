По словам собеседника агентства, противник специально бил по первым этажам, "чтобы все сгорело"

КРАСНОГОРОВКА /ДНР/, 17 августа. /ТАСС/. Украинские военные во время боев за Красногоровку в ДНР обстреляли пятиэтажку, в подвале которой были местные жители, сообщил ТАСС житель сгоревшего дома Валерий Александрович.

"А я вон в крайнем подъезде [жил], видишь, сгоревшее все. Так они из этого дома (ВСУ ударили из дома напротив - прим. ТАСС) гранатометом как шуранули. По первым этажам били специально, чтобы все сгорело. А мы в подвале там были", - сказал Валерий.

Он добавил, что украинские военные знали, что в подвале дома, который они обстреляли, укрывались мирные жители. "Конечно, [знали], мы же выходили там белье вешали, стирали, на лавочке сидели", - отметил собеседник агентства.

Такое отношение, по словам горожанина, у ВСУ было к тем, кто не хотел выезжать из родного города. "Раз не эвакуируешься, значит, ты за русских, поэтому и били, - говорит пенсионер. - Тут было страшное дело. Но теперь люди потихоньку начинают [возвращаться], тут свет начинают давать уже более-менее. А то не было у нас ни света, ничего не было".

Красногоровка - небольшой город к западу от Донецка. Освобожден от ВСУ 10 сентября 2024 года. В мае в межведомственной рабочей группе штаба обороны республики сообщили ТАСС о восстановлении в городе мобильной связи. В июле дома начали подключать к электричеству.