Обломки БПЛА ранее повреждили линию электропередачи на железнодорожной станции

ВОРОНЕЖ, 17 августа. /ТАСС/. Движение нескольких поездов восстановлено после повреждения линии электропередачи на железнодорожной станции в Воронежской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"Движение поездов также восстановлено", - написал он.

Ранее Гусев сообщал, что движение нескольких поездов задержано после повреждения линии электропередачи на железнодорожной станции в регионе, вызванного падением обломков БПЛА.

Губернатор добавил, что было ликвидировано возгорание вещевого рынка и магазина в одном из районов Воронежской области.