ВОРОНЕЖ, 17 августа. /ТАСС/. Движение нескольких поездов восстановлено после повреждения линии электропередачи на железнодорожной станции в Воронежской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.
"Движение поездов также восстановлено", - написал он.
Ранее Гусев сообщал, что движение нескольких поездов задержано после повреждения линии электропередачи на железнодорожной станции в регионе, вызванного падением обломков БПЛА.
Губернатор добавил, что было ликвидировано возгорание вещевого рынка и магазина в одном из районов Воронежской области.