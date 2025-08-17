В Роскачестве рассказали о рисках использования чат-ботов в поиске личных данных

Такие сервисы безвозвратно передают информацию разработчикам, данные могут использовать для кибератак

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Центр цифровой экспертизы Роскачества предупредил об опасностях использования Telegram-ботов для поиска персональных данных. Такие сервисы не только нарушают приватность, но и создают риски для самих пользователей, сообщили ТАСС в Роскачестве.

Основная угроза заключается в безвозвратной передаче данных разработчикам ботов. Помимо сознательно вводимой информации (номер телефона, email), злоумышленники получают доступ к User ID и другим техническим сведениям. Эти данные могут использоваться для кибератак: под видом "досье" пользователям могут рассылать вредоносные ссылки, ведущие к заражению устройств или захвату аккаунтов.

"Пробив" данных без согласия человека также является уголовным преступлением, подчеркнули в Роскачестве. "Помимо прямого нарушения Конституции РФ, использование "пробивных" чат-ботов несет угрозу как для тех, кто ищет информацию, так и для тех, о ком эту информацию ищут. <...> Собирая данные о других, вы одновременно раскрываете свои собственные, пополняя общую базу данных, доступную, в том числе, злоумышленникам", - отметил кандидат юридических наук, генеральный директор АНО "Правороботов" Никита Куликов.

Механизм работы ботов основан на сборе "цифрового следа" - активных (фото, геолокации) и пассивных (IP-адреса, скрытые данные) сведений о пользователях. Даже анонимные аккаунты уязвимы: если информация когда-либо была в открытом доступе, боты ее обнаружат.

"Наивные пользователи, привлеченные блогерской рекламой, относятся к подобным ботам как к безобидной забаве, не задумываясь о последствиях. Они "пробивают" себя, своих знакомых и коллег просто из любопытства. Но в то же время создают огромную базу данных, которой пользуются мошенники", - отметил руководитель центра Сергей Кузьменко.

По его словам, полученные данные (СНИЛС, паспорта, адреса) позволяют совершать преступления с минимальными рисками для злоумышленников. "И неважно, что подписка на бот может стоить десятки тысяч рублей - для мошенников это выгодная инвестиция в будущие преступления", - добавил Сергей Кузьменко.