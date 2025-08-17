Юрист Ольшанский: штрафы за нарушения ПДД по фотографиям с телефона незаконны

В автоматическом режиме можно штрафовать только по камерам, установленным на дорогах официально, пояснил почетный адвокат России

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Автоматический штраф за нарушения правил дорожного движения по фотографиям, сделанным на телефон, будет считаться недействительным. Об этом ТАСС сообщил почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский.

По его словам, в некоторых регионах люди фотографируют нарушения на телефон или планшет, по снимкам с которых автомобилистам приходят затем автоматические штрафы. "Но суды отменяют такие штрафы, в своих решениях они поясняют, что по таким фотографиям наказывать нельзя", - отметил он.

По словам автоюриста, Верховный суд указал, что в автоматическом режиме можно штрафовать за нарушения правил дорожного движения по камерам фотофиксации, которые установлены на дорогах официально. Если водитель превысил скорость и это не зафиксировала камера, а снял на свое устройство человек, то в таком случае автоматический штраф будет незаконным, пояснил Ольшанский.