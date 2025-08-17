МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Минимальные суммы на отели за рубежом россияне тратят летом 2025 года в Паттайе (Таиланд), Нячанге (Вьетнам) и Сеуле (Республика Корея), максимальные - в Белеке (Турция), Барселоне (Испания) и Ницце (Франция), говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (есть в распоряжении ТАСС).

"Гостиницы, где номера стоят дороже 10 тыс. руб. в сутки, чаще всего бронируют в Белеке (100% от всех заказов на турецком курорте), Барселоне (94%) и Ницце (92%).

Минимальные суммы на отели, то есть до 3 тыс. руб., обычно тратят в Паттайе (33% бронирований), Нячанге (27%) и Сеуле (17%)", - рассказали эксперты.

По данным сервиса, отельные заказы от 3 до 5 тыс. руб. за номер чаще всего совершают в Тбилиси (28% от бронирований по городу), Паттайе (25%) и Бангкоке, от 5 до 7 тыс. руб. - в Пекине (28%), Бишкеке (24%) и Батуми (22%), а от 7 до 10 тыс. руб. - в Ташкенте (26%), Алматы (24%) и Дубае (23%).

В целом за рубежом наибольшим спросом среди российских туристов пользуются гостиницы, где номер стоит больше 10 тыс. руб. в сутки: на них приходится 55,2% заказов.

Внутри России самые дорогие отели, номера в которых стоят более 10 тыс. руб. за ночь, туристы чаще всего выбирают в Зеленоградске (68% заказов в городе приходится на эту категорию), Суздале (66%) и Светлогорске (48%). Максимально недорогие гостиницы, ночь в которых обходится до 3 тыс. руб., бронируют в Новом Уренгое (41%), Чите (25%) и Петропавловске-Камчатском.

Согласно исследованию, больше всего заказов со стоимостью номера от 3 до 5 тыс. руб. приходится на Орел (75% объектов в городе), Курган (53%) и Саратов (48%).

Гостиницы со стоимостью суток от 5 до 7 тыс. руб. часто бронируют в Оби (53%), Сургуте (32%) и Тамбове (32%).

Сумму от 7 до 10 тыс. руб. в сутки на жилье часто тратят в Светлогорске (30%), Красной Поляне (28%) и Костроме (27%).

Наиболее популярны в России отели со стоимостью номера от 5 до 10 тыс. руб. в сутки: на эту категорию приходится 39,1% бронирований.