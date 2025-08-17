Директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов отметил, что памятники природы планируют создать для сохранения высокопродуктивных ценных кедровых лесов, редких и исчезающих видов животных и растений, среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 августа. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ планирует до 2036 года создать шесть новых особо охраняемых природных территорий (ООПТ) общей площадью свыше 380 тыс. га для сохранения кедровых лесов, редких видов животных и растений, внесенных в Красную книгу России и Югры. Через данные территории, в частности, проходят миграционные пути лося и лесного северного оленя, сообщил ТАСС директор департамента недропользования и природных ресурсов Югры Сергей Филатов.

"В соответствии со Стратегией социально-экономического развития автономного округа до 2036 года <…>, в Югре планируется создать шесть особо охраняемых природных территорий регионального значения. <…> По данным научно-исследовательских изысканий, территории перспективных заказников <…> являются уникальными по своему значению. В их границах обнаружены редкие виды животного и растительного мира, внесенные в Красную книгу РФ и автономного округа, [они] являются местом отела лося, отдыха, кормовой базой и гнездования для водоплавающих птиц. Через территории перспективных заказников проходят основные миграционные пути лося и лесного северного оленя, а также водоплавающих птиц в северные регионы России", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что памятники природы планируется создать для сохранения высокопродуктивных ценных кедровых лесов, редких и исчезающих видов животных и растений, среды их обитания, путей миграции, мест гнездования, зимовки, а также поддержания экологического баланса территории региона. Филатов уточнил, что планируется создать четыре государственных природных заказника регионального значения - Местыгъеганский (Нижневартовский район) площадью 279 300 га, Куминский (Кондинский район) площадью 52 270 га, Ванзеватский (Белоярский) площадью 42 086 га, Верхне-Вахский (Нижневартовский район), а также два памятника природы регионального значения: "Кулуманский" (Нижневартовский район) площадью 4 997 га и "Голубые озера" (Ханты-Мансийский район) площадью 2 794 га.

Об экологическом просвещении

По словам Филатова, в ходе экологического просвещения сотрудниками природных парков региона для жителей и гостей Югры проводятся лекции, беседы, мастер-классы, квизы, экоуроки, связанные с растительным и животным миром, внесенным в Красную книгу автономного округа. Также в регионе были созданы четыре экологические тропы в особо охраняемых природных территориях общей протяженностью 6,2 км: в природном заказнике регионального значения "Сорумский", в памятниках природы регионального значения "Луговские мамонты", "Чеускинский бор" и "Тундринский кедровый бор", где обустроены входные группы и информационные стенды со схемами тропы и правилами поведения на ней, исторической справкой о создании ООПТ, о флоре и фауне, скамейки для отдыха, смотровые площадки и площадки для отдыха.

В течение ближайших трех лет в Югре планируется обустройство экологических троп на территориях визит-центра природного парка "Нумто", природных парков "Кондинские озера", "Самаровский чугас", памятников природы "Луговские мамонты", "Система озер Ун-Новыинклор, Ай-Новыинклор", заказника "Сорумский". "В частности, планируется провести ремонт стационарного чума, монтаж качелей, малых архитектурных форм, закупку конвекторов, установку деревянных лестниц с маршами и площадками, перил, тротуаров, элементов каркаса, поручней, покрытий полов, а также работы по благоустройству территорий", - пояснил собеседник агентства.

Ранее первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов Югры Егор Збродов сообщал ТАСС, что в ХМАО созданы 25 особо охраняемых природных территорий общей площадью свыше 2,6 млн га, что составляет почти 5% от площади автономного округа (свыше 53,4 млн га). Среди них - заповедники и заказники федерального и регионального значения, природные парки, памятники природы. По словам Збродова, данные объекты поддерживают экологическую стабильность территорий, играют важную роль в стабилизации климата, являются биологическими резерватами, в которых сохраняются уникальные и типичные природные комплексы и воспроизводятся объекты животного и растительного мира, в том числе находящиеся под угрозой исчезновения.