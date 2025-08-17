На станции Лиски в Воронежской области задерживаются 14 поездов ФПК

Задержки произошли из-за падения обломков БПЛА

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. На станции Лиски в Воронежской области задерживаются 14 поездов федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД). Задержки связаны с падением обломков БПЛА, сообщается в Telegram-канале компании.

"В настоящее время в связи с происшествием (падением осколков БПЛА) на станции Лиски в Воронежской области в пути задерживаются 14 поездов АО "ФПК": №20 Москва - Ростов, №542 Москва - Адлер, №562 Москва - Имеретинский Курорт, №472 Москва - Адлер, №155 Анапа - Москва, №233 Новороссийск - Москва, №511 Воркута - Новороссийск, №479 Сухум - Санкт-Петербург, №113 Краснодар - Москва, №11 Анапа - Москва, №215 Барнаул - Адлер, №135 Махачкала - С.Петербург, №143 Кисловодск - Москва, №241 Киров - Анапа", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что время задержки поездов составляет до 2,5 часа, специалисты делают все возможное для их сокращения. Пассажирам оказывают всестороннюю помощь и содействие.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что движение нескольких поездов было задержано после повреждения линии электропередачи на железнодорожной станции в регионе, вызванного падением обломков БПЛА.