СЕУЛ, 17 августа. /ТАСС/. Российское учебное парусное судно "Паллада" прибыло в порт города Чондин (Чхонджин) в КНДР 15 августа - в день освобождения Корейского полуострова от японского колониального господства. Об этом сообщило генеральное консульство РФ в Чондине в своем Telegram-канале.

Парусник встречали генеральный консул РФ Олег Кощеев, сотрудники дипломатического представительства, начальник управления внешних связей провинции Хамгён-Пукто Пак Ён Хо и китайские дипломаты. Капитан "Паллады" Николай Зорченко предложил подняться на борт, гости в ходе экскурсии ознакомились с историей судна и бытом матросов.

"На время визита в Чондин запланированы памятные мероприятия по случаю юбилея освобождения страны, посещение корабля местными гражданами, концерт корейских артистов и дружеские спортивные мероприятия", - сообщило генконсульство. Порт приписки судна "Паллада" - Владивосток, оно находится в ведении Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета. Экипаж насчитывает 157 моряков, 120 из них - курсанты.

15 августа в КНДР и Республике Корея отмечалось освобождение Корейского полуострова от японского колониального господства. По случаю праздника в Пхеньяне побывала делегация во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Спикер назвал праздник общим для РФ и КНДР, поскольку 80 лет назад Красная армия и корейские патриоты вместе добились освобождения полуострова. 15 августа лидер КНДР Ким Чен Ын посетил концерт российских артистов в Пхеньяне.