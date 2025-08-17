Число заявлений в вузы РФ от участников СВО значительно увеличилось в 2025 году

РГСУ был первым университетом, который еще в 2022 году поддержал абитуриентов, чьи родители находились на СВО, отмечает ректор вуза Андрей Хазин

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Количество заявлений в российские вузы от участников и детей ветеранов спецоперации значительно выросло. Об этом ТАСС сообщили в ведущих вузах страны.

"В 12 раз в 2025 году выросло количество заявлений от абитуриентов-участников СВО в Российском государственном социальном университете (РГСУ) по сравнению с прошлым годом. Количество заявлений от детей участников СВО также выросло в пять раз и составило 3 081 заявление. На сегодняшний день в соответствии с квотами уже зачислено 73 абитуриента, которые успешно прошли конкурсный отбор на места в пределах отдельной квоты. РГСУ был первым университетом, который еще в 2022 году поддержал абитуриентов, чьи родители находились на СВО. В этом году увеличена квота для участников СВО и их детей - и это очень важная инициатива, свидетельствующая о том, что государство закладывает фундамент будущего, растит новую элиту и оказывает поддержку семьям наших воинов", - рассказал ректор РГСУ Андрей Хазин.

В пресс-службе РГГУ сообщили, что общее количество заявлений от участников СВО увеличилось в шесть раз, а от детей участников СВО - почти в пять раз. По отдельной квоте от детей участников СВО поступило почти в три раза больше абитуриентов, а по отдельной квоте для участников СВО - в пять раз.

Количество заявлений от участников СВО и детей участников СВО в МГЛУ выросло более чем в два раза по сравнению с 2024 года. В пределах отдельной квоты всего было подано 238 заявлений в 2024 году и 516 в 2025 году, рассказали в пресс-службе университета.

"В Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) количество заявлений от абитуриентов-участников СВО в 2025 году увеличилось в два раза по сравнению с 2024 годом, количество заявлений от детей участников СВО также увеличилось в два раза", - сообщил ректор МПГУ Алексей Лубков.

В пресс-службе РАНХиГС сообщили, что по сравнению с 2024 годом количество заявлений как от участников СВО, так и от детей участников СВО также возросло более чем в два раза.