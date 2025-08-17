Узбекистан вернет 100 сограждан из Санкт-Петербурга

Возвращение на родину запланировано на 18 августа

ТАШКЕНТ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Узбекистана вернут 100 соотечественников, оказавшихся в трудной ситуации, из Санкт-Петербурга. Об этом сообщило информационное агентство Дунё.

По его информации, республика вернет своих сограждан в рамках благотворительной акции "Возвращение на Родину", реализуемой с 30 июля по 30 августа при содействии генконсульства Узбекистана и представительства Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана.

Отмечается, что им были предоставлены сертификаты на возвращение и авиабилеты, возвращение на родину запланировано на 18 августа.

Согласно Дунё, также оказана материальная помощь 33 гражданам Узбекистана, в том числе содержащимся в Центре временного содержания иностранных граждан и находящимся в тяжелом материальном положении.