Премьер-министр отметил самоотверженный труд работников и ветеранов воздушного флота РФ

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов воздушного флота с профессиональным праздником, отметив работу ветеранов отрасли, которые передают знания и опыт молодым специалистам.

"Хочу поблагодарить всех, кто связал свою жизнь с воздушным флотом, - пилотов, бортпроводников, инженеров, техников, диспетчеров, сотрудников наземных служб, авиакомпаний и предприятий авиапромышленности за профессионализм, самоотверженный труд и преданность делу. Глубокая признательность - ветеранам отрасли, которые являются примером для многих поколений авиаторов, передают знания и накопленный опыт молодым специалистам, талантливым и целеустремленным, готовым продолжать лучшие традиции", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Мишустин отметил, что воздушный флот России имеет стратегически важное значение, а также обеспечивает быструю и надежную связь между регионами страны. Премьер-министр добавил, что модернизация авиапарка и аэропортов продолжается, несмотря на внешние ограничения.

Также реализуются меры поддержки российских производителей авиатехники. Например, расширяется маршрутная сеть, повышается уровень обслуживания и комфорта пассажиров, внедряются инновационные решения и передовые технологии.

День Воздушного флота России - профессиональный праздник авиаторов и работников авиационной инфраструктуры страны. Он отмечается ежегодно, в третье воскресенье августа. В 2025 году этот праздник приходится на 17 августа. Также в День Воздушного флота проходят праздничные мероприятия в честь Дня Военно-воздушных сил России, отмечаемого 12 августа.