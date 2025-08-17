Также специалисты работают над настройкой графиков, диспетчеризацией и прозрачной процедурой доставки воды

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Число емкостей для воды, которые власти ДНР устанавливают во дворах жилых домов, увеличилось до 1164 штук. Об этом рассказал в интервью корреспонденту ВГТРК глава региона Денис Пушилин, разместив его в своем Telegram-канале.

"Не везде доходит вода, не везде ее есть возможность быстро обеспечить. Поэтому емкости. В ежедневном режиме мы мониторим, сколько установили. На сегодняшний день - это то, что по дворам - 1164 емкости", - сказал Пушилин.

Еще одна задача, над которой работают власти - настройка графиков, диспетчеризация и прозрачная процедура доставки воды, чтобы установленные емкости вовремя наполнялись, добавил глава ДНР.

ДНР получает для снабжения жителей не более 35% от нужного объема воды. После строительства водовода из Дона этот показатель составлял около 50%, но снизился из-за обмеления водохранилищ. Проблема усугубилась в условиях водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.