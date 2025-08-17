Температура воздуха составит плюс 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Осень в Москве начнется с теплой погоды, а температура воздуха в начале сентября приблизится к климатической норме. Она составит приблизительно плюс 15 градусов днем и плюс 7 градусов ночью, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Начало сентября прогнозируется по-летнему теплым, но сентябрь не станет очередным летним месяцем, как это было в прошлом году. Осень, лишь с небольшим опозданием, стремительно вступит в свои права, перевернув климатический календарь. Предварительно, средний температурный фон в сентябре, как и количество осадков, будут близкими к своей многолетней норме (норма для Москвы: ночь плюс 7,1 градуса, день - плюс 15,4)", - говорится в сообщении.

Тишковец добавил, что с 18 по 24 августа в Москве ожидается прохладная погода, а также выпадет почти месячная норма осадков (до 73 мм). При этом в заключительные дни августа есть вероятность потепления до плюс 25 - плюс 30 градусов.