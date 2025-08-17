Участники смогли пройти обучение и разработать собственные проекты

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Почти 300 человек из 29 регионов России стали участниками форума "Юг молодой", который прошел с 10 по 16 августа 2025 года в Центре созидания "Маяк" Запорожской области. При этом всего с 2024 года на площадке центра собрались более 3,5 тыс. молодых людей со всей страны, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

С 10 по 16 августа в Центре созидания "Маяк" в Запорожской области прошел Всероссийский молодежный образовательный форум "Юг молодой" платформы "Росмолодежь. Форумы" и Министерства молодежной политики Запорожской области. Событие стало символом развития промышленного и сельскохозяйственного потенциала исторических регионов России.

"В Центре созидания "Маяк" круглогодично проходят образовательные программы по подготовке кадров и разработке проектных решений для развития Донбасса и Новороссии. С 2024 года на его площадке собрались более 3,5 тыс. молодых людей со всей России. Одно из ключевых событий центра - форум "Юг молодой" - реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети", запущенного по поручению президента Владимира Путина. В этом году в нем приняли участие почти 300 человек из 29 регионов. Они смогли пройти обучение, разработать собственные проекты, принять участие в добровольческих акциях и обменяться профессиональным опытом для развития субъектов и всей нашей страны", - приводятся в сообщении слова Чернышенко.

В аппарате вице-премьера рассказали, что участники разработали продукты по пяти направлениям образовательной программы: "Юг. Города", "Юг. Дружины", "Юг. Профессионалы", "Юг. Технологии", "Юг. Свое". Молодые дизайнеры и архитекторы работали над обликом молодежных центров Донбасса и Новороссии, волонтеры разработали концепцию для масштабирования опыта добровольческих молодежных дружин, юные ученые предложили технологические решения для центра "Маяк", а креативные специалисты проработали облик сувенирной продукции Донбасса и Новороссии и руководство по созданию локальных брендов с учетом специфики всех регионов России.

Молодые люди из Донбасса и Новороссии в возрасте от 14 до 35 лет стали участниками однодневного события форума - специальной смены "Юг. Молодость и созидание", уточнили в аппарате Чернышенко.

Также, на форуме Центр созидания "Маяк" и Центр знаний "Машук" подписали соглашение о сотрудничестве. Благодаря инициативе круглогодичные молодежные образовательные центры смогут оказывать всестороннюю поддержку молодежи в различных сферах деятельности, включая образовательный процесс, физическое развитие, а также формирование моральных и этических норм поведения. Приоритетной задачей партнерства стало совершенствование системы образования и молодежной политики.