Его поставят в парке "Захарово" в Одинцовском городском округе

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Памятник российской журналистке и политологу Дарье Дугиной откроют в парке "Захарово" в Одинцовском городском округе Подмосковья 20 августа, он создан из карельского серого гранита и бронзы. Воплощение идеи, в реализации которой принял участие отец девушки Александр Дугин, заняло два года, рассказал ТАСС автор проекта скульптор Дмитрий Александров.

"Идея создания пришла два года назад. Сначала я лично полностью сделал эскиз, потом Александр Гельевич утвердил его, и я приступил к созданию", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, скульптура создана из карельского серого гранита и бронзы, в общей сложности процесс создания занял четыре месяца. "Сначала делается легкий набросок на бумаге, потом создается эскиз, далее он утверждается и согласуется и уже после согласования варится каркас, делается лепка фигуры, формовка, литье, монтаж и далее", - рассказал Александров.

Общая высота памятника - 5 м. Постамент скульптуры достигает около 1,5 м, а фигура - 3,5 м. По словам скульптора, изначально предлагалось установить памятник в Миусском сквере в Москве, где росла девушка, но потом администрация Одинцовского района предложила установить скульптуру в парке Захарово. Он будет открыт в годовщину гибели Дарьи.

"Я был лично знаком с Дарьей Дугиной, но не близко. Мы в хороших отношениях с Александром Дугиным, идея создания памятника - наша совместная". - заключил он.