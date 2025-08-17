В экспедиции приняли участие 100 поисковиков

ШУМШУ /Сахалинская область/, 17 августа. /ТАСС/. Останки семи бойцов, которые принимали участие в Курильской десантной операции, нашли при поисковых работах на острове Шумшу. Об этом сообщил руководитель международной поисковой экспедиции "По следам курильского десанта" Артем Бандура.

"Удалось найти останки семи наших бойцов, которые погибли во время Курильской десантной операции в августе 1945 года", - сказал он.

По его словам, в этой экспедиции приняли участие 100 поисковиков из 35 регионов РФ, а также из Белоруссии и Казахстана.

"У нас при двух солдатах были подписанные предметы. При одном солдате подписанная фляжка, но, согласно заключению антрополога, биологический возраст найденного бойца не подходит к возрасту, указанному на фляжке, который мы уточнили в базе Минобороны "Память народа". То есть бойцу на фляжке 22 года, а биологический возраст [обнаруженного солдата] старше 35 лет. Второй боец был с подписанной ложкой, но пока мы не можем в наших полевых условиях прочитать, что написано на ней", - пояснил он.

Он отметил, что на берегу у мыса Курбатова, где проходила высадка десанта, останки тел не обнаружили. По его словам, они могут лежать где-то глубоко под песком. "По нашим предварительным подсчетам, если предположить, что около 300 человек утонули при высадке, которых унесло море, тех бойцов, кто захоронен на Шумшу в братских могилах, и тех, кого мы нашли, то порядка еще 3-4 сотен солдат лежит на острове", - добавил Бандура.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и властям Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. Взятие острова Шумшу - первое и решающее событие в ходе всей Курильской операции, начавшееся 17 августа 1945 года. Япония согласилась принять условия капитуляции во Второй мировой войне еще 15 августа, но приказ об этом до японских частей доведен не был, поэтому они продолжали оказывать сопротивление. 15 августа советское командование решило высадить десант на остров Шумшу. Операция заняла пять дней и 23 августа завершилась успехом для СССР.