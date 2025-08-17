Очередь на проезд по Крымскому мосту почти достигла 1,6 тыс. автомобилей

Время ожидания проезда со стороны Тамани превышает три часа

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Суммарно около 1 588 автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Керчи и Тамани по данным на 12:00 мск воскресенья, сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

По данным канала на 09:00, в очередях на подходах находилось почти 900 машин.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1045 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 543 транспортных средства", - сказано в сообщении.

Уточняется, что время ожидания проезда со стороны Тамани превышает три часа, со стороны Керчи автомобилистам необходимо ждать около двух часов.

Согласно данным канала, пробки начали скапливаться около 07:00 мск, тогда на подъездах к мосту было примерно 200 автомобилей.