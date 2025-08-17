Они приготовили 1 111 подкоголей

ЙОШКАР-ОЛА, 17 августа. /ТАСС/. Повара из Марий Эл установили мировой рекорд по приготовлению подкоголей - национального блюда, похожего на пельмень или вареник, из пресного ржаного или пшеничного теста с начинкой. Об этом сообщил журналистам глава республики Юрий Зайцев.

"Наши повара приготовили 1 тыс. 111 подкоголей и такой огромной порции хватило, чтобы угостить всех, кто присутствовал в момент установления рекорда", - сказал Зайцев. Он отметил, что кулинарное достижение стало частью проходящего в эти выходные под Йошкар-Олой третьего межрегионального гастрономического фестиваля "Йошка Еш", ставшего одной из составных частей программы событийного туризма в регионе.

"Результат был засвидетельствован в Международном реестре достижений и рекордов "Достояние нации", - подчеркнул глава региона. Он также назвал марийский подкоголь одним из национальных брендов, который сейчас активно продвигается в рамках общей концепции развития туризма в регионе.

Гастрофестиваль "Йошка Еш" стартовал на ипподроме в пригороде республиканской столицы накануне. В этом году его главная тема обозначена как "Корни и котел", чем подчеркивается связь вековых традиций с современными трендами и объединение вкусов через уважение к родной земле. Название самого фестиваля является игрой слов русского и марийского языков (по-марийски слово "еш" означает "семья" - прим. ТАСС).

Ранее в беседе с ТАСС Зайцев отмечал, что развитие туризма, в том числе событийного, является одной из основных задач для властей Марий Эл. В частности, в рамках нацпроекта республика получила свыше 20 млн на развитие туристической инфраструктуры Йошкар-Олы как основного центра притяжения гостей региона. Средства, как подчеркивал Зайцев, пойдут на реализацию проектов развития общественных территорий, в том числе обустройство центра города "с учетом его туристического кода".