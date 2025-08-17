Посол РФ в КНДР Александр Мацегора также отметил высокий уровень двусторонних отношений

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Москва и Пхеньян намерены расширять сотрудничество в сфере образования и планируют совместно выпускать учебные пособия для корейских студентов и школьников на русском языке. Об этом заявил посол РФ в КНДР Александр Мацегора в интервью телеканалу "Россия-1".

"Учебники [по русскому языку] будем делать совместно, рассчитанные на корейского студента, на корейского школьника", - сообщил дипломат.

Он также отдельно отметил высокий уровень двусторонних отношений с КНДР. "Я в советское время здесь тоже работал и в посольстве, и в торгпредстве. У нас такого уровня отношений, такой взаимности, такого доверия и, я бы сказал, такого обоюдного желания развивать их, если и было, то очень давно", - добавил он.