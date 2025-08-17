С опозданием следуют шесть поездов

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Большая часть поездов федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД), задержанных ранее на станции Лиски в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА, уже введена в график, сообщили в Telegram-канале компании.

"В настоящий момент с опозданием следуют 6 поездов АО "ФПК": №20 Москва - Ростов-на-Дону, №562 Москва - Имеретинский Курорт, №472 Москва - Адлер, №479 Сухум - Санкт-Петербург, №143 Кисловодск - Москва, №241 Киров - Анапа. Остальные пассажирские поезда введены в график", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев информировал, что движение нескольких поездов были задержаны после повреждения линии электропередачи на железнодорожной станции в регионе, вызванного падением обломков БПЛА.