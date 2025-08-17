Танки сохранились именно в том виде, в котором они были в августе 1945 года

ШУМШУ /Сахалинская область/, 17 августа. /ТАСС/. 13 танков различной комплектации, оставшихся на местах, где они были уничтожены десантниками на острове Шумшу (Курилы, Сахалинская область), станут частью военно-исторического мемориального комплекса. Об этом сообщил директор Центра современной истории Иван Анохин.

"Поле боя - это историческое место, достопримечательность. Всего [обнаружено] 13 объектов <…> военно-технической истории. Это и танки, и башни", - сказал он.

Анохин отметил, что танки сохранились именно в том виде, в котором они были в августе 1945 года. "Часть танков, которые сохранились на острове, использовались в качестве тягачей, поэтому с этих танков с поля боя снимались какие-то запчасти. Но в целом танки сохранились именно в том виде, в каком они были в августе 1945 года. Почти все танки стоят на тех же исторических местах. И то, что мы сейчас видим, результат того самого боя курильского десанта против японской армии", - пояснил он.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и властям Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. Взятие острова Шумшу - первое и решающее событие в ходе всей Курильской операции, начавшееся 17 августа 1945 года. Япония согласилась принять условия капитуляции во Второй мировой войне еще 15 августа, но приказ об этом до японских частей доведен не был, поэтому они продолжали оказывать сопротивление. 15 августа советское командование решило высадить десант на остров Шумшу. Операция заняла пять дней и 23 августа завершилась успехом для СССР.