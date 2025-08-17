Также специалисты привезли около 600 кг продуктов для пострадавших жителей освобожденных территорий региона

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России доставили в ДНР 300 емкостей для воды, чтобы помочь жителям в условиях ее дефицита, сообщили в ведомстве.

"Водная блокада остается одним из главных вызовов для республики. Со складов росрезерва Донской и Ногинский спасательные центры МЧС России на этой неделе привезли 300 пластиковых емкостей для воды", - говорится в Telegram-канале МЧС по ДНР. Кроме того, специалисты Донского и Тульского спасательных центров МЧС привезли около 600 кг продуктов для пострадавших жителей освобожденных территорий ДНР, отмечается в посте.

МЧС России прилагает все усилия для того, чтобы регион смог вернуться к мирной жизни. С начала года в ДНР прибыли порядка 25 гуманитарных колонн МЧС, которые доставили свыше 100 тонн помощи. Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что число емкостей для воды, которые власти устанавливают во дворах жилых домов региона, увеличилось до 1164.

ДНР получает для снабжения жителей не более 35% от нужного объема воды. После строительства водовода из Дона этот показатель составлял около 50%, но снизился из-за обмеления водохранилищ. Проблема усугубилась в условиях водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.