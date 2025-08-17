В девятиэтажке восстановили свет и воду

МАЙКОП, 17 августа. /ТАСС/. Специалисты возобновили подачу воды и электроэнергии в девятиэтажку в республиканском центре Адыгеи - Майкопе, где произошел крупный пожар. Жильцы начали возвращаться в свои квартиры, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Геннадий Митрофанов.

Во вторник вечером в Майкопе в девятиэтажном доме загорелись мансарда и кровля, пожар был локализован на площади 900 кв. м. Пострадавших и погибших нет.

"Специалисты городских служб и ресурсоснабжающих организаций работают на месте пожара. <…> Подрядная организация продолжает демонтаж кровельного покрытия, сгоревшего при пожаре. В дом уже подается вода и электроэнергия, восстановлена работа лифтов. Жители постепенно возвращаются в свои квартиры", - написал мэр Майкопа.

Он уточнил, что специалисты газовых служб работают с жильцами пострадавших квартир по соблюдению требований безопасности для восстановления газоснабжения. Основная часть квартир готова к пуску газа. В ряде жилых помещений для полноценной подачи газа необходимо устранить замечания по функционированию вентиляции, выявленные при обследовании. На первых этажах многоквартирного дома возобновляют работу объекты торговли.

"Самое главное - соблюсти все меры безопасности при возобновлении полноценного функционирования всех инженерных систем жилого дома и не допустить новых происшествий при проведении работ", - добавил Митрофанов.

Как ранее сообщал глава Адыгеи Мурат Кумпилов, от огня и подтопления наиболее пострадали 19 квартир, семь из которых полностью выгорели. Кровля девятиэтажки Майкопа, а также наиболее пострадавшие от него квартиры будут отремонтированы за счет муниципальных и республиканских средств.