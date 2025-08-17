В ДНР удалось сократить аварии и потери на сетях в условиях дефицита воды

Помощь донецким коммунальщикам оказывают московские специалисты

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Аварийным бригадам в ДНР удалось сократить потери воды и число аварий на сетях до 480 одномоментно. Помощь донецким коммунальщикам в этом оказывают московские, рассказал глава республики Денис Пушилин.

"У нас устраняется не менее 90 аварий [в сутки], такая сейчас статистика. Устранено 96 порывов за предыдущие сутки. <…> Удалось планку преодолеть, психологический барьер целый был, - это не менее 500 порывов в моменте в работе. Вот сейчас ниже 500 цифра эта упала, и она колеблется от 460 до 480 в моменте. Это борьба с водопотерями прямая", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК, разместив видеозапись в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что большую помощь оказывают бригады из региона-шефа Москвы, которые укомплектованы необходимым оборудованием. "Ту работу, которую наши бригады выполняют за полдня, данные бригады [из Москвы] могут выполнить за час, за полтора, за два. Сокращается время при правильном техническом перевооружении", - пояснил глава ДНР.

Пушилин заявил, что поставил задачу донецким ведомствам проанализировать, какое оборудование необходимо республике, найти источник финансирования, и дооснастить местные аварийные бригады.

Кроме того, для снижения объема утечек воды в ДНР организовали 14 бригад по 5 человек, которые выявляют бесхозные сооружения и незаконные врезки в систему водоснабжения. За неделю, по словам Пушилина, обследованы несколько тысяч объектов.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% от нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.