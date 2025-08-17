В Северо-Курильске восстановят поврежденные после землетрясения дома до октября

Также власти Сахалинской области организуют поездку на Шумшу для местных жителей, чтобы каждый смог посетить новый мемориальный комплекс

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Все повреждения в жилом фонде после землетрясения в городе Северо-Курильске в Сахалинской области будут устранены до 1 октября. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

"В Северо-Курильске обсудил с островитянами, как идет восстановление жилого фонда после землетрясения. Все повреждения будут устранены до 1 октября. Также организуем поездку на [остров] Шумшу для местных жителей, чтобы каждый смог посетить новый мемориальный комплекс", - написал он.

Глава региона 17 августа осмотрел вместе с жителями квартиры и дома, пострадавшие от землетрясения 30 июля. "Люди рассказали о своих нуждах, зафиксировал каждую проблему. Всем окажем помощь, - отметил он. - С жителями разобрали алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях. Напомнил экстренным службам, что пункт временного размещения должен быть оснащен всем необходимым для удобства и безопасности людей".