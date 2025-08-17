Также рядом с площадками расположили спортивные зоны с тренажерами и места отдыха

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Две детские площадки возвели в Ивановском районе Москвы в ходе благоустройства прудов в Восточном административном округе (ВАО), сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

"Возле дома 11, корпуса 1 на Саянской улице можно погрузиться в водный мир. Тематика площадки вдохновлена морем и его обитателями. <...> Масштабный спортивно-игровой модуль создали напротив дома 100, корпуса 4 на шоссе Энтузиастов. Здесь акцент сделали на многофункциональности: площадку оборудовали уютными гамаками и качелями-гнездами, канатными балансирами для тренировки ловкости и равновесия, сетями для лазанья и горкой. Особенность модуля - боковая стенка с зацепами для скалолазания, настоящий мини-скалодром под открытым небом", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о шести проектах благоустройства, которые планируется реализовать в ВАО. Например, в порядок приведут пространство у Суздальского пруда в Новокосино, а в Вешняках появится спортивный кластер с площадками на все сезоны, включая "Русского ниндзя", стритбол и памп-трек.