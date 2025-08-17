Российские специалисты помогают Республике Конго бороться с холерой

Помощь оказывают с использованием мобильной лаборатории индикации и мониторинга инфекционных заболеваний

ПРЕТОРИЯ, 17 августа. /ТАСС/. Россия оказывает помощь в борьбе с холерой Республике Конго, где в июле началась вспышка этого заболевания. Об этом сообщило посольство РФ в африканской стране, отмечая, что просьба о помощи поступила от конголезских медицинских властей.

"Роспотребнадзор направил в Республику Конго специалистов для борьбы с холерой, - отметило дипломатическое ведомство на портале. - Россияне уже приступили к совместной работе с конголезскими партнерами по купированию очагов холеры".

Помощь оказывается с использованием мобильной лаборатории индикации и мониторинга инфекционных заболеваний, переданной Республике Конго в феврале.

Эпицентром вспышки холеры является остров Мбаму, который расположен вблизи столицы страны Браззавиля. Вспышки холеры продолжаются в 18 странах Африки. Наиболее значительные масштабы они приобрели в Анголе, Демократической Республике Конго, Нигерии и Судане. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, за первые четыре месяца 2025 года в Африке от холеры умерли 2,1 тыс. человек.

Холера - острая инфекция, вызываемая микроорганизмом Vibrio cholerae. Заболевание сопровождается обильной диареей, ведущей к обезвоживанию и сосудистой недостаточности. Инфицирование происходит в основном через зараженную воду.