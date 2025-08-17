В ДНР расчистили дно Ханженковского водохранилища у водозабора

Власти также следят за строительством еще двух трубопроводов по переброске воды в регионе, сообщил глава республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 17 августа. /ТАСС/. Специалисты расчистили участок дна Ханженковского водохранилища возле водозабора для второй насосной станции, рассказал глава республики Денис Пушилин.

В Ханженковское водохранилище с помощью построенного этим летом трубопровода перебрасывают воду из Монаховского карьера для обеспечения жителей Донецко-Макеевской агломерации.

"На этой неделе была проведена работа дополнительная по расчистке дна, где идет водозабор в Ханженковском водохранилище. Спущена вторая водонасосная станция. Здесь мы должны получить при благоприятном стечении обстоятельств и наполнении, которое мы формируем, до 40 тысяч кубов дополнительно воды", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК, разместив видеозапись в своем Telegram-канале.

Он добавил, что власти следят за строительством еще двух трубопроводов по переброске воды в регионе.

Ханженковское водохранилище - один из источников, от которого запитаны населенные пункты, которые снабжаются из канала "Северский Донец - Донбасс", в том числе Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево и другие. 9 августа в Минстрое ДНР сообщили, что за две с половиной недели удалось завершить строительство водовода, обеспечивающего переброску воды из Монаховского карьера в Ханженковское водохранилище. Предполагается, что это позволит снизить напряженность в вопросе обеспечения водой жителей Донецко-Макеевской агломерации.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% от нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.