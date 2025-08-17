Министр экономического развития РФ отметил, что практика массовых заказов с последующим отказом от выкупа приводит к порче товаров и увеличивает логистические издержки продавцов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 августа. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Решетников предложил ввести специальные отметки для аккаунтов тех покупателей, которые систематически не выкупают заказы на маркетплейсах. Эта мера должна поддержать продавцов, заявил он в ходе рабочей поездки в Ростовскую область.

"Проблема действительно существует: когда потребители ведут себя недобросовестно - массово заказывают товары на разные точки выдачи, а затем отказываются от покупки. Это создает трудности в разграничении действий обычных покупателей и случаев недобросовестной конкуренции. Предлагаю бизнес-сообществу четко сформулировать проблему и возможные решения. Мы совместно с маркетплейсами обсудим этот вопрос и проработаем механизмы добросовестной практики. Например, можно рассмотреть введение специальных пометок для покупателей, систематически не выкупающих заказы", - сказал Решетников в ходе встречи с местным бизнес-сообществом.

Министр отметил, что практика массовых заказов с последующим отказом от выкупа приводит к порче товаров и увеличивает логистические издержки продавцов. Ведомство готово рассмотреть меры реагирования на подобное поведение покупателей в рамках подготовки к вступлению в силу нового закона о платформенной экономике с 1 октября 2026 года.

Решетников подчеркнул необходимость заблаговременной разработки нормативной базы и адаптации IT-систем маркетплейсов к новым требованиям. Для этого Минэкономразвития намерено согласовать все положения с бизнес-сообществом до конца 2025 года.